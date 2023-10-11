Суд признал виновным экс-члена правления ЦЗПЧ «Мемориал» Орлова

Фото, видео: 5-tv.ru

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Обвиняемый продолжает настаивать на своей полной невиновности.

Бывший член правления правления ЦЗПЧ «Мемориал» Олег Орлов признан виновным. Суд взыскал с него штраф размером 150 тысяч рублей. Об этом сообщил источник 5-tv.ru из зала Головинского суда Москвы.

Речь идет о деле, возбужденном в отношении Орлова за дискредитацию российской армии. По данным следствия, он разметил в своем аккаунте с социальной сети Facebook* публикацию, содержащую перевод его статьи под названием «Они хотели фашизма, они его получили». Текст содержал дискредитирующие ВС РФ положения.

В защиту Орлова выступили адвокат Катерина Тертухина и лауреат Нобелевской премии журналист Дмитрий Муратов**. Они отрицают вину фигуранта. Сам Олег Орлов свою вину признавать так же не хочет. Сторона намерена обжаловать штраф.

Ранее 5-tv.ru писал, что украинскую телеведущую Ефросинину*** осудили на семь лет за фейки о ВС РФ.

* — входит в Meta, признана в РФ экстремистской и запрещена от 14 ноября 2022 года.

** — признан Минюстом иноагентом.

*** — внесена в список террористов и экстремистов в РФ.