Есть повод? Меган Маркл боится за будущее детей

Фото: Reuters / MIKE SEGAR

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Герцогиня Сассекская поделилась тревожными мыслями на форуме в Нью-Йорке.

Принц Гарри с супругой Меган Маркл приняли участие в саммите по вопросам ментального здоровья в Нью-Йорке. На мероприятии в ходе выступления герцогиня Сассекская встревожила людей, сказав, что всерьез боится за своих детей. Об этом пишет портал 7Дней.ru.

При этом уточняется, что Маркл имела ввиду вовсе не нападение каких-то злоумышленников на ее сына и дочку, а всего лишь интернет. Она призналась, что постоянно думает, как бы защитить своих отпрысков от влияния соцсетей. Ранее Меган сама активно вела интернет-блог, но сейчас назвала его злом.

Ее четырехлетний сын и двухлетняя дочь пока далеки от того, чтобы пользоваться благами глобальной сети, но Меган уже сегодня очень тревожно за их будущее.

Ранее 5-tv.ru писал, что Меган Маркл вляпалась в очередной семейный скандал. Она рискует предстать перед судом, в этот раз в качестве ответчика.