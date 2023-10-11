Фото: www.globallookpress.com / Ashley Chan

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Из-за чего прокатилось яблоко раздора между офицерами киевского режима?

В рядах элитной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) начались разлады. Об этом сообщает Newsweek.

«Украинское военное формирование, сыгравшее центральную роль в контрнаступлении Киева, находится в разладе из-за проблем с руководством и командованием на поле боя», — говорится в статье.

В частности, конфликт случился в 47-й отдельной механизированной бригаде «Магура». Яблоко раздора прокатилось между старшими офицерами. Они стали друг друга обвинять в неправильном управлении бригадой. Дело в том, что во время контрнаступления был отдан приказ, ставший причиной огромных потерь в живой силе ВСУ.

Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что украинские позиции находятся под непрекращающимся обстрелом ВС России.