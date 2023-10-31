«Никакие таблетки это не лечат»: звездный десант высадился в госпитале Бурденко

Фото, видео: Савинцев Федор / ТАСС; 5-tv.ru

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По мнению Аскольда Запашного, на подобных мероприятиях не стоит разбрасываться своими эмоциями.

Звездный десант высадился в филиале главного военного госпиталя имени Бурденко. В рамках проекта «Агидбригады имени Руслановой», сформированной певицей и общественным деятелем Сашей Кругловой в поддержку участников специальной военной операции (СВО) выступили с концертом Виктория Дайнеко, участницы музыкальной поп-группы «Фабрика», музыканты из Екатеринбурга GRINKEVICH, белорусский певец Руслан Алехно и другие. Открыл мероприятие художественный руководитель Большого Московского цирка Аскольд Запашный.

«Я выступила с инициативой создания этого большого проекта, потому что с начала Специальной военной операции мы — одни из первых артистов, кто приехал в госпиталь с концертом, с песней. Это было в феврале прошлого года. <…> В нашем проекте участвует большое количество артистов — моих коллег: и старших, и молодых, потому что главная цель состоит в том, чтобы показать старшему артисту молодому поколению, что обязательно нужно делать добрые дела. Мы здесь собрались для того, чтобы подарить настроение нашим дорогим ребятам, проходящим реабилитацию», — эксклюзивно рассказала о проекте певица и общественный деятель Александра Круглова корреспонденту 5-tv.ru.

По признанию Виктории Дайнеко, вначале концерты перед российскими военнослужащими давались ей нелегко. Певица, стойко продержавшись на сцене, уже после самого выступления могла проплакать в гримерке. Со временем артистка эмоционально окрепла и стала более устойчивой.

«Мне кажется, что, в целом, все люди одинаковые. Понятное дело, что у кого-то профессия очень сложная. Но мы все люди, мы все умеем реагировать на что-то хорошее, на что-то грустное, на позитивное. Поэтому я пою для ребят также, как и для всех», — отмечает Дайнеко.

А как считает участница группы «Фабрика» Ирина Тонева, выступления перед военнослужащими разительно отличаются от их обычных концертов. Несмотря на то, что в обоих случаях ответственность у артистов одинаково высокая, на подобных мероприятиях все-таки чувствуется больше трепета. Что касается выбора репертуара, то, по мнению Екатерины Москалевой, не стоит ограничиваться лишь патриотическими композициями.

«Главное, мне кажется, все же не должна присутствовать маршевость, то есть типичные песни военных лет. Потому что, мне кажется, это только пугает, и, возможно, я так это ощущаю, но будто не вселяет надежду на что-то нежное и действительно вдохновляющее», — поделилась участница группы «Фабрика».

По мнению Аскольда Запашного, подобные мероприятия непосредственно «лечат души» военнослужащих и дают надежду на светлое будущее.

«Мы разговариваем с людьми, мы спрашиваем, мы видим состояние „до“, мы видим состояние „после“. <…> Человек, глядя на что-то хорошее, на что-то красивое, слушая красивые песни, вспоминает простые вещи: то, что жизнь продолжается, то, что вне зависимости от того, какая политическая и военная обстановка, все равно наступает в конце концов мир. И, самое главное, этот мир принести, дожить до него и уже дальше восстанавливаться психологически, в том числе. Психологическое восстановление, мне кажется, в большей степени зависит как раз от таких мероприятий, потому что никакие таблетки это не лечат», — убежден художественный руководитель Большого Московского цирка.

Тем не менее, Аскольд Запашный уверен, что на подобных мероприятиях не стоит разбрасываться эмоциями. Нужно непоколебимо и стойко выполнять свою работу, способствующую поднятию боевого духа российских военнослужащих, а в силе и крепости людей на передовой он не сомневается.

Заслуженный артист Республики Беларусь Руслан Алехно всячески поддерживает связь с российскими военнослужащими.

«И не только после концертов. И в принципе в обычной жизни, собственно говоря. Общаемся обо всем: может быть, какие-то просьбы, может быть, обсуждаем какие-то события, новости», — поделился артист.

Ранее 5-tv.ru писал, что Запашный рассказал о вкладе звезд в реабилитацию участников спецоперации.