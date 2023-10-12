Экс-жена лидера группы «Зоопарк» стала жертвой мошенников

Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев

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Женщина выполнила все, что говорили ей злоумышленники. В результате осталась без денег.

Бывшая жена солиста группы «Зоопарк» Майка Науменко стала жертвой мошенников. Как стало известно 5-tv.ru, Наталью обманом заставили взять кредит на 77 тысяч рублей и отдать его аферистам.

Женщина попалась на уловку мошенников, которые по телефону представились сотрудниками банка и заявили, что на ее имя пытаются оформить потребительский кредит.

«Угрожали уголовной ответственностью плоть до государственной измены: якобы, если она не доверится „работникам банка“ и не выполнит все, что говорят, ее могут привлечь за пособничество террористическим группам Украины», — рассказывает источник 5-tv.ru.

Женщине предложили самой оформить кредит раньше мошенников, на что она согласилась. Позже позвонил «следователь ФСБ России», который объяснил, как перевести деньги на «безопасный счет». Все требования мошенников она выполнила, и в итоге лишилась более 77 тысяч рублей. Поняв, что звонили ей вовсе не официальные лица, Наталья отправилась в полицию.

По данному факту правоохранителями проводится проверка.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что киберпреступники начали охотиться за медицинскими данными россиян.