В МВД заявили о нехватке 100 тысяч сотрудников

Фото: Кошелев Ростислав/ ТАСС

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Глава ведомства ранее сообщал, что ситуация критическая.

МВД сообщает об острой нехватке кадров для укомплектования. Ведомству нужны 100 тысяч сотрудников. Сильнее всего дефицит «рук» ощущается в строевых подразделениях, пишет ТАСС.

«Некомплект у нас на сегодняшний день сотрудников из 700 тысяч — это 100 тысяч», — прокомментировала глава финансово-экономического департамента МВД Ирина Кальбфляйш в рамках заседания комитета Госдумы по рассмотрению бюджета на 2024 год.

По словам руководителя департамента, уровень доходов в правоохранительных органах находится ниже конкурентоспособного. Финансовые потребности сотрудников удовлетворить не представляется возможным, отметила она, а бюджет на следующий год не предусматривает индексации заработной платы полицейских.

Кальбфляйш также добавила, что сейчас актуальным остается тема «наличия полицейского на улице».

Глава МВД Владимир Колокольцев в августе сообщал о критической нехватке кадров. Он рассказывал, что только за июль из органов внутренних дел уволились пять тысяч сотрудников, что является средней штатной численностью одного регионального управления МВД. Колокольцев подчеркивал, что сотрудники госведомств стараются делать все возможное для защиты населения.

Ранее 5-tv.ru писал, что Колокольцев заявил о росте числа выявленных преступлений в сельском хозяйстве.