Защитники Донбасса продвигаются в Авдеевке, Столтенберг на нервах: самые важные события дня

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Президент России Владимир Путин в очередной раз высказал позицию по Израилю. Весь мир замер в ожидании. Что дальше?

Сегодня, 11 октября, события в Израиле продолжают развиваться стремительно: ЦАХАЛ ввел запретную зону вокрук сектора Газа, и Россия не могла не отреагировать на это. Между тем, остро стоят и социальные проблемы. Все подробности — в ежедневной подборке на 5-tv.ru.

5-tv.ru Международная экономическая система изменяется и переходит к многополярной модели. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в рамках своего выступления на Российской энергетической неделе (РЭН). По словам Путина, многополярная модель предусматривает много центров роста. Он также подчеркнул, что место или роль той или иной страны в мировой экономике сейчас определяется ее восприятием происходящих процессов. Он отметил важность проведения форума РЭН, так как он позволяет обменяться мнениями и обсудить глобальную энергетику совместно с иностранными экспертами. www.globallookpress.com / White House Если «намеренная атака» на пролегающий в Балтийском море между Эстонией и Финляндией газопровод Balticconnector будет подтверждена, то НАТО ответит решительно. Об этом заявил генеральный секретарь военного блока Йенс Столтенберг. Он также отметил, что обсуждал тему вероятного повреждения магистрали с премьер-министром Эстонии Каей Каллас. В беседе с ней генсек выразил готовность НАТО помочь с расследованием. Норвежские сейсмологи заявили, что в районе, где пролегает трубопровод, ночью на 8 октября был зафиксирован, предположительно, взрыв. www.globallookpress.com / Pascal Deloche В Израиле в результате атаки боевиков ХАМАС погиб советский физик-теоретик Сергей Гредескул. Жертвой палестинской группировки стала и супруга ученого. Физику был 81 год. Гредескул в 1967 году начал работать в Физико-техническом институте Украинской ССР. Спустя несколько лет он перешел в харьковский Физико-технический институт низких температур им. Б. И. Веркина. С 1991 года Градескул был профессором в университете Бен-Гуриона в Беер Шеве. Среди его трудов — десятки научных статей. Гредескул вышел на пенсию всего несколько лет назад. Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; Минобороны РФ «Южная» группировка российских войск улучшила положение по переднему краю в районе города Авдеевка в ДНР. Получилось это с помощью авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем, сообщили в Минобороны РФ. Также ВС РФ поразили резервы 31-й механизированной бригады ВСУ в районе поселка Очертино. В результате боевых действий удалось ликвидировать до 90 украинских боевиков, а вместе с тем — десять американских бронеавтомобилей MaxxPro. www.globallookpress.com / ABACA Даже спустя несколько месяцев ужасная трагедия, которая произошла с батискафом «Титан», напоминает о себе. Неделю назад обнаружили другие части подводного судна, а также человеческие останки. Береговая охрана США нашла титановую крышку батискафа и предполагаемые останки пассажиров субмарины. Эту информацию опубликовал у себя портал StarHit.ru. В тот злосчастный день, когда судно взорвалось, на борту находились генеральный директор компании, которой и принадлежал батискаф, OceanGate Стоктон Раш, исследователь Поль Анри-Наржоле, миллиардеры Хэмиш Хардинг и Шахзада Давуд с своим сыном Сулейманом. Ветохина Екатерина / ТАСС Поезда перестали ходить на южном участке Люблинско-Дмитровской линии столичного метро. В подземке столкнулись два поезда. В результате ЧП зажатым в кабине оказался машинист. У мужчины констатировали перелом ноги. В настоящий момент его жизни ничто не угрожает. ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов Маркетплейс Wildberries принял решение, которое явно не по душе покупателям. Теперь никаких бесплатных доставок не будет. Поэтому к стоимости заказа можно смело добавлять 200 рублей. Это очень взбесило пользователей. Это связывают с большой загруженностью пунктов доставки.

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