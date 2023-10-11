«Чтобы не рисковать»: Диму Билана экстренно госпитализировали в Москве

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Из-за болезни исполнителя пришлось отменить несколько концертов. Что же случилось?

Певец Дима Билан экстренно госпитализирован в одну из больниц Москвы. Об этом исполнитель рассказал в личном блоге в социальных сетях.

Дима Билан попал в больницу из-за затянувшегося бронхита. Из-за госпитализации артист вынужден перенести концерты, которые запланированы в разных городах России.

«Сообщаю вам, что концерты в Тюмени, Перми, Екатеринбурге и Челябинске переносятся в связи с моим затянувшимся бронхитом и рекомендацией пульмонолога! Сейчас я под его наблюдением!» — написал артист.

Также артист уточнил, что переезды или перелеты могут усугубить его проблемы со здоровьем, а рисковать он не хочет. Ближайшее выступление Димы Билана должно состояться 30 октября в Омске, дата концерта, по словам звезды, остается в силе.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Билан публично раскритиковал дочь певца Трофима на телешоу.