«Чтобы не рисковать»: Диму Билана экстренно госпитализировали в Москве
Диму Билана положили в больницу из-за затянувшегося бронхита
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov
Из-за болезни исполнителя пришлось отменить несколько концертов. Что же случилось?
Певец Дима Билан экстренно госпитализирован в одну из больниц Москвы. Об этом исполнитель рассказал в личном блоге в социальных сетях.
Дима Билан попал в больницу из-за затянувшегося бронхита. Из-за госпитализации артист вынужден перенести концерты, которые запланированы в разных городах России.
«Сообщаю вам, что концерты в Тюмени, Перми, Екатеринбурге и Челябинске переносятся в связи с моим затянувшимся бронхитом и рекомендацией пульмонолога! Сейчас я под его наблюдением!» — написал артист.
Также артист уточнил, что переезды или перелеты могут усугубить его проблемы со здоровьем, а рисковать он не хочет. Ближайшее выступление Димы Билана должно состояться 30 октября в Омске, дата концерта, по словам звезды, остается в силе.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Билан публично раскритиковал дочь певца Трофима на телешоу.