Фото: Reuters / STRINGER

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Украинские нацисты жалуются, что им сложно удерживать свои позиции.

Позиции ВСУ в зоне проведения спецоперации постоянно находятся под обстрелом. Российская сторона работает по ним с помощью разного типа оружия. Об этом пишет издание The New York Times, журналистам которого удалось пообщаться к украинскими боевиками.

«Вы видели нашу позицию, она всегда под обстрелом», — пожаловался один из украинцев.

Нацисты признают, что в такой обстановке им сложно удержать позиции, ведь огонь не останавливается круглые сутки. При этом для атак ВС РФ используют много разного оружия — от гранат до фугасных бомб, сброшенных авиацией с воздуха. Боевики киевского режима признаются, что чувствуют себя истощенными.

Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США предсказали ВСУ разгром в течение года.