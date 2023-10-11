Есть тонкости: как развестись без согласия одного из супругов

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Как составить исковое заявление для подачи в суд?

Супруги зачастую принимают решение о разводе по обоюдному желанию, но так бывает не всегда. Иногда муж или жена не желают расторгать брак.

Причины могут быть разными: от стремления сохранить семейный союз до нежелания получить статус «разведенки». Как действовать, если один из супругов не соглашается на развод, объясняет издание aif.ru.

Что сказано в законе?

«По законодательству никто не может быть принужден оставаться в браке помимо своего желания», — объяснил юрист Кирилл Гавриличев.

По словам специалиста, если один из супругов отказывается дать согласие на расторжение брака либо уклоняется от посещения ЗАГСа, можно расторгнуть брак через суд согласно статье № 21 Семейного кодекса. Для этого инициатору развода нужно подготовить и подать в суд иск о расторжении брака.

Как правильно составить заявление?

При подготовке искового заявления первым делом нужно узнать мирового судью, который будет рассматривать дело. Сделать это можно в интернете по запросу: «территориальная подсудность мировых судей».

Отмечается, что заявление подается по месту жительства (месту регистрации) ответчика. Также такие иски могут предъявляться по месту жительства истца, если при нем находятся несовершеннолетние дети или если по состоянию здоровья выезд истца к месту жительства ответчика является затруднительным.

Обязательно нужно отразить в документе то, что ваш супруг уклоняется от расторжения брака в органах ЗАГС. Либо же предоставить информацию об общих несовершеннолетних детях.

«Важно также отметить то, что примирение в вашем случае невозможно, и просить суд расторгнуть брак без предоставления срока на примирение, иначе рассмотрение дела может растянуться на полгода», — подчеркнул Гавриличев.

Как подать заявление о разводе в суд?

Сначала нужно оплатить госпошлину в размере 600 рублей, сформировать квитанцию можно на сайте ФНС. Также в приложениях к иску должен быть оригинал свидетельства о заключении брака — отслеживать движение дела можно на сайте судебного участка.

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