До слез: Волочкова назвала самый драгоценный подарок от фаната

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Презент не был дорогим по цене, но в него была вложена душа. Так что же это?

Балерина Анастасия Волочкова рассказала, что самый необычный и драгоценный подарок ей однажды вручила пятилетняя девочка. Об этом сообщает издание Газета.ру.

«Я в Санкт-Петербург приезжала, мы давали концерт благотворительный „Лебединое озеро“. Билеты распространяли бесплатно, приезжали в больницы. Одна девочка рассказала мне о том, что у нее есть папа живой, но мамы нет», — сказала она.

Мама этой девочки оставила после себя вышитый цветочек на тканевой салфетке. Во время спектакля Волочкова увидела, как люди начали подходить к сцене для вручения артистам цветов.

В толпе был отец девочки, державший ее на руках. Она и вручила танцовщице эту салфетку, которая запала в память Волочковой.

«Это был самый драгоценный цветок, который мне дарили в жизни, и самый драгоценный подарок в такой ситуации», — отметила артистка.

Ранее 5-tv.ru писал, что Волочкова прокомментировала скандал после фото со шпагатом у истребителя.