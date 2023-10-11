Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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С одной стороны они разные, с другой — объединены общей любовью и едиными целями. Оба влюблены в творчество и не представляют долгой разлуки. О юбилее и не только братья рассказали в интервью 5-tv.ru.

Игорь и Вадим Верники неразлучны с самого рождения. Вот и юбилей — 60 лет — они встречают вместе в стенах Московского художественного театра (МХТ) имени Чехова. В этот вечер Игорь выйдет на легендарную и родную для него сцену в спектакле «Маскарад с закрытыми глазами», а Вадим неизменно будет с ним рядом за кулисами.

Знаменитые браться родились 11 октября 1963 года в семье режиссера Эмиля Верника и музыкального педагога Анны Верник с разницей в 15 минут. К слову, старший — Игорь. Хотя многие могут предположить из-за более строго образа и характера, что Вадим. Внешне они очень разные, как и по характеру, но на самом деле их многое объединяет, в частности, любовь к искусству, кроме того они не представляют для себя долгой разлуки. И в последние годы не только ведут популярную программу «2 Верник 2», но и служат в одном театре — МХТ имени Чехова.

Оба полностью раскрыли себя в любимом для них направлении. Народный артист России Игорь Верник снялся в десятках картин, около 40 лет он предан только МХТ имени Чехова и 30 лет телевидению, где он является ведущим множества популярных проектов, а также много лет входит в состав жюри КВН.

Вадим Верник — талантливый интервьюер, театральный критик, главный редактор журнала «ОК!», писатель и правая рука Константина Хабенского в МХТ. Он снял десятки документальных фильмов, героями которых стали Майя Плисецкая, Олег Табаков, Галина Вишневская, Мстислав Растропович, Инна Чурикова, Юрий Башмет и многие другие.

В канун юбилея Игорь и Вадим Верники рассказали в интервью автору и ведущей спецпроектов 5-tv.ru Светлане Шевченко о творческих планах, счастье, праздновании дня рождения, почему они такие разные, но неразлучно вместе, а также раскрыли секрет молодости.