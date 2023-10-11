Численность населения в России может сократиться к 2030 году

РБК: численность населения России к 2030 году сократится более чем на 3 млн

Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

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Фиксируется рост доли пожилых и снижение числа родившихся.

Росстат провел оценку динамики численности населения страны на ближайшие шесть лет. Результаты исследования приводит РБК со ссылкой на материалы доклада президиума Госсовета по развитию рынка труда.

Ожидается, что численность населения в России без учета проживающих в новых регионах РФ сократится на более чем три миллиона к 2030 году. Об этом свидетельствуют два момента — снижение рождаемости и рост числа пожилых россиян.

«К 2030 году по сравнению с 2023 годом это сокращение составит 3192,3 тысячи человек», — указано в материалах.

Уточняется, что к 2023 году численность населения России составляла 146 , 4 миллиона человек. Авторы пишут, что прогнозируемые показатели статут минимальными с 2012 года, когда в стране проживали 143,06 миллиона человек.

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