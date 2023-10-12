Россиянка с удвоенными женскими органами родила здорового ребенка

Фото: www.globallookpress.com / Dr. Wilfried Bahnmüller

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Роженицу с редкой патологией удачно прооперировали врачи в подмосковном Ногинске.

В Московской области врачи помогли родить здорового ребенка женщине с серьезной патологией. Об этом NEWS.ru сообщил акушер-гинеколог подмосковной больницы Дмитрий Горбатюк.

По словам врача, благополучно родила пациентка с удвоением матки (две матки и два влагалища) и миомой средних размеров. Специалисты провели кесарево сечение. Врач отметил, что такая патология может стать причиной низкого веса плода либо преждевременных родов.

Отмечается, что в роддом Ногинска поступила 33-летняя женщина на 40-й неделе беременности. У нее ранее выявили удвоение матки и влагалища. Она знала об этом и состояла на учете в женской консультации.

«В ходе операции мы выполнили миомэктомию, то есть удалили миому и помогли появиться на свет здоровой девочке весом 2990 грамм и ростом 51 сантиметр», — рассказал Горбатюк.

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