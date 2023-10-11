Анита Цой раскрыла секрет резкого похудения Лолиты

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Сама же звезда призналась, что теряет и прибавляет в весе «волнообразно».

Анита Цой в очередной раз пытается похудеть — мотиватором для нее является ее коллега и подруга Лолита, которая на своем примере показала, как избавиться от лишних килограммов. Об этом пишет издание dni.ru.

Цой призналась, что худеет и толстеет «волнообразно». Так, она приводит себя в форму, как правило, к премьерным шоу, турам или клипам. А когда все заканчивается, звезда снова «атакует» холодильник. Певица сообщила, что ее идеальный вес — 60-62 килограмма, а сейчас она весит 81 килограмм.

Отмечается, что ориентиром в деле похудения для Цой является Лолита. Та работает с нутрициологом, что позволило добиться ей впечатляющих результатов.

«Недавно я подарила ей банку острых перцев, а она поставила к себе на камин и сказала: „Мне пока нельзя, я худею“. Но через день все-равно съела. Хотя нутрициолог ругался на нее потом», — поделилась звезда.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лолита откровенно рассказала про отношение к спиртному.