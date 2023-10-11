Фото: www.globallookpress.com / Henrik Montgomery

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Почему украинскому лидеру выгодно, чтобы конфликт продолжался?

Президента Украины Владимира Зеленского после окончания спецоперации может поджидать суд. Об этом заявил советник главы ДНР Ян Гагин.

По словам Гагина, украинскому лидеру придется ответить за военные преступления и коррупцию после окончания конфликта, поэтому ему выгодно оттягивать этот момент. Сейчас глава Незалежной обладает некой неприкосновенностью, однако по завершении боевых действий сами украинцы устроят ему суд.

«Его на вилы поднимет собственный народ», — приводит слова Гагина агентство РИА Новости.

Советник Дениса Пушилина также отметил, что обвинения в коррупционной деятельности ему могут предъявить его западные «союзники», а вот за преступления его осудят жители Донбасса.

Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

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