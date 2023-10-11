«Ключевая задача»: в России хотят создать институт системообразующих сетевых организаций

Фото: Telegram / Официальный канал Группы «Россети» / rosseti_official

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Соответствующий законопроект разрабатывает Минэнерго России.

В России хотят создать институт системообразующих сетевых организаций. «Россети» поддерживают инициативу, ведь это поможет решить ряд ключевых задач. Об этом в рамках своего выступления на форуме «Российская энергетическая неделя» заявил заместитель генерального директора ПАО «Россети» по правовому обеспечению Даниил Краинский. Информацию публикует официальный Telegram-канал «Россети».

По данным компании, в России работает порядка 1,3 тыс. территориальных сетевых организаций. Как отметили участники сессии, у многих из них сети изношены, нет аварийных запасов, не проводятся в должном объеме ремонты, отсутствуют программы модернизации. Кроме того, существует проблема бесхозяйных сетей.

Участники форума «Российская энергетическая неделя» обсуждали, в том числе, повышение надежности распределительного сетевого комплекса. Ситуация может серьезно различаться даже в границах одного региона. В этом смысле создание института системообразующих сетевых организаций, как считает Даниил Краинский, может стать инструментом решения проблем, накопившихся в этой сфере.

Фактически речь идет о формировании в каждом регионе России центров ответственности перед потребителями.

«Я имею ввиду, в первую очередь, консолидацию бесхозяйных энергообъектов, которыми многие годы никто не занимался, ликвидацию по решению регионального штаба последствий аварий в сетях энергокомпаний, у которых нет на это ресурса», — объяснил Даниил Краинский.

Даниил Краинский также обратил внимание на то, что сетевые компании группы «Россетей» уже работают по этим направлениям. Ведь обеспечение надежного электроснабжения граждан является приоритетной задачей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что «Россети» и «НОВАТЭК» договорились об электроснабжении «Мурманского СПГ».