Некровные родственники? Что связывает Аниту Цой и Дмитрия Колдуна

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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«Мир тесен» — это выражение идеально подходит под описание истории вокруг этих артистов.

Раскрыты семейные тайны звезд российского шоу-бизнеса Аниты Цой и Дмитрия Колдуна. Как сообщает портал utro.ru, артисты могут оказаться родственниками.

Уточняется, что у певицы Цой есть двоюродные сестры Юлия и Наталия. А их отец — дядя Аниты — был долгое время сожителем мамы Дмитрия Колдуна. Общественность узнала об этом только после смерти мужчины.

«Татьяна, мама Димы Колдуна, была гражданской женой моего дяди Бори, они долгое время жили вместе, и дело уже шло к свадьбе, но дядя внезапно умер от рака», — сообщила Цой.

По ее словам, сейчас Татьяна уже замужем за другим мужчиной.

«Это жизнь, что поделаешь», — прокомментировал изданию эту любовно-драматическую историю сам Дмитрий Колдун, который с тех пор питает особые чувства к звездной племяннице бывшего сожителя своей мамы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дмитрий Колдун получил серьезную травму головы. Поездка на круизном лайнере в Турцию обернулась настоящей кровавой драмой для исполнителя.