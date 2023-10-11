Никаких поцелуев и длинных волос: какие странные запреты действовали в СССР

В СССР до 1978 года каратэ было под запретом

Фото: www.globallookpress.com / Georgiy Rozov

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За что советского гражданина могли «взять на карандаш» в милиции или даже отправить в тюрьму?

Во времена Советского Союза были в ходу негласные и официальные запреты, многие из которых современным россиянам покажутся странными и смешными. Подборку самых популярных в СССР запретов опубликовали авторы видеоблога «Пионер».

Поездки за границу

Возможность оформить визу, купить билеты и отправиться на отдых за рубеж, доступная современным россиянам, для советских граждан была несбыточной мечтой. На то, чтобы выехать из страны, житель СССР должен был получить специальное разрешение.

Длинные волосы

Молодым людям в СССР негласно запрещали отпускать длинные волосы. Штрафов и наказаний за это не было, но в школе или институте у обладателя длинного «хайра» могли начаться серьезные проблемы. Также общество не одобряло женщин, которые красили волосы в яркие вызывающие цвета.

Валютные операции

Покупка и продажа иностранной валюты в СССР считалась уголовно наказуемым деянием. Тех, кто этим подпольно занимался, называли «валютчиками» и относили к другим незаконным советским коммерсантам — спекулянтам и фарцовщикам. Легально валюту в небольшом количестве могли обменять на советские рубли только те, кому посчастливилось съездить за рубеж.

Покупка и продажа недвижимости

Квартиры в СССР выдавало гражданам государство. Свободно приобрести или продать недвижимость было невозможно. Однако существовали кооперативы, члены которых выплачивали ежемесячные взносы и стояли в очереди на получение жилья.

Выбор места жительства

В Советском Союзе было крайне трудно прописаться там, где ты хочешь жить. Действовала жесткая привязка к постоянному месту жительства.

Каратэ

До 1978 года в СССР было под запретом японское боевое искусство каратэ. Энтузиасты предпринимали попытки заниматься им подпольно, однако за это их преследовали правоохранительные органы.

Некоторые книги

В СССР был большой список запрещенных книг. В их числе — «Скотный двор» Джорджа Оруэлла, «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына и большая часть трудов Михаила Булгакова.

Поцелуи в публичных местах

Целоваться в общественных местах в СССР было не принято. За это не преследовали и не наказывали, но молодым парам, замеченным за этим занятием, могли сделать замечание прохожие, а то и милиционер.

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