Песков призвал остановить террористические вылазки на Ближнем Востоке

Фото: Ситдиков Рамиль / ТАСС

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Сейчас конфликт находится в стадии «горячей войны». Что это значит?

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал стороны обострившегося палестино-израильского конфликта прекратить террористические вылазки и остановить непропорциональное использование силы. Об это он завил на полях форума Российской энергетической недели.

Журналисты поинтересовались у официального представителя Кремля, может ли Россия выступить посредником в вопросе урегулирования ближневосточного кризиса. Песков ответил, что пока говорить об этом рано, так как конфликт еще находится в стадии «горячей войны».

«Ситуация тревожная, она потенциально очень опасна последствиями гуманитарного характера», — приводит его слова «Интерфакс».

Для снижения уровня эскалации необходимо прекратить террористические вылазки и остановить непропорциональное использование силы. Кроме того, отметил он, население Газы нуждается в обеспечении их минимальных потребностей.

Палестина обрушила на Израиль беспрецедентную по масштабу ракетную атаку 7 октября. Боевики палестинского движения ХАМАС проникли на приграничное территории страны. Сторона объявила о начале проведения операции на территории Израиля.

В армии Израиля сообщили о начале ответной операции «Железные мечи» в секторе Газа. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о широкой мобилизации резервистов в стране.

Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов от проникшего противника, а также наносят удары по объектам группировки в секторе Газа.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин назвал примером провала политики США ситуацию на Ближнем Востоке.