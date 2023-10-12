Одевался как Джонни Депп: Джейсон Момоа устроил ад Эмбер Херд на съемках «Аквамена»
Момоа переодевался в Деппа, чтобы дразнить Херд на съемках фильма
Фото: www.globallookpress.com / Casey Flanigan
Актриса жаловалась на невыносимое отношение некоторых участников проекта.
Актер Джейсон Момоа был против участия Эмбер Херд в съемках фильма «Аквамен и потерянное королевство». Об этом сообщает издание Variety.
Чтобы звезда ушла из проекта, тот переодевался в «Джонни Деппа», который является бывшим супругом актрисы. Журнал ссылается на опубликованные записи психотерапевта, которого Херд посещала перед судебными заседаниями с Деппом.
Тогда актриса жаловалась врачу, что ее партнер по фильму Момоа добивался ее увольнения разными способами. В том числе знаменитость копировал образ Деппа.
«Джейсон говорил, что хочет моего увольнения. Он был пьян, опаздывал на съемки. Одевался как Джонни со всеми его кольцами», — жаловалась актриса психотерапевту.
Еще на съемках «Аквамена» Херд расстроило, что продюсер Джеймс Ван не делал с ней селфи и иногда повышал голос.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Херд обиделась на Илона Маска из-за фото после сексуальных игр.