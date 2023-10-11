В России расширят перечень граждан, получающих субсидию на газовое оборудование

Фото, видео: Софийчук Евгений / ТАСС; 5-tv.ru

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Кто еще получит выплаты на те же меры по инициативе президента?

В России могут расширить перечень граждан, которые получают субсидию на оборудование для газификации и его установку. С соответствующей инициативой выступил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания Российской энергетической недели (РЭН).

«Предлагаю… внести в этот перечень участников специальной военной операции и членов их семей», — сказал глава государства.

Путин также предложил внести в перечень инвалидов первой группы и семьи, выспитывающие детей-инвалидов.

Как ранее писал 5-tv.ru, Путин также в ходе выступления на РЭН заявил о переходе мировой экономики к многополярной модели.