В России расширят перечень граждан, получающих субсидию на газовое оборудование
Путин предложил выдавать участникам СВО субсидии на газовое оборудование
Фото, видео: Софийчук Евгений / ТАСС; 5-tv.ru
Кто еще получит выплаты на те же меры по инициативе президента?
В России могут расширить перечень граждан, которые получают субсидию на оборудование для газификации и его установку. С соответствующей инициативой выступил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания Российской энергетической недели (РЭН).
«Предлагаю… внести в этот перечень участников специальной военной операции и членов их семей», — сказал глава государства.
Путин также предложил внести в перечень инвалидов первой группы и семьи, выспитывающие детей-инвалидов.
Как ранее писал 5-tv.ru, Путин также в ходе выступления на РЭН заявил о переходе мировой экономики к многополярной модели.