Быстро и бюджетно: ТОП-5 полезных перекусов для школьников

Ребенку в школу можно дать пиццу, сырники или сухофрукты

Фото: © РИА Новости / Александр Гальперин

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Эти варианты устроят как детей, так и родителей.

Каждый родитель хочет, чтобы его ребенок питался полезной пищей, а вот дети мечтают о том, чтобы еда была вкусной. 5-tv.ru собрал подборку аппетитных и бюджетных блюд, которые ребенок может взять с собой в школу.

Сочный сэндвич

Сэндвич — это одно из лучших блюд, которое можно приготовить ребенку в школу. Делать его очень легко, а главное можно наполнить всеми питательными веществами. Его можно сделать и сладким, и сытным, а главное — полезным и вкусным.

Пицца

Многие удивятся, но пицца тоже может быть частью правильного питания. Этот продукт итальянской кухни можно начинить полезными ингредиентами — например, филе куриной грудки, овощами и нежирным сыром.

Сырники

Сырники — это не только вкусно, но и полезно. Это именно то блюдо, которое можно приготовить в школу.

Их можно есть и холодными и горячими. А главное, что они очень аппетитные и полезные.

Орехи

Хорошим решением будет дать ребенку орехи в школу, ведь они помогают в работе мозга. Также орехи очень питательны и точно быстро избавят детей от голода.

Сухофрукты

Хорошей альтернативой орехам станут сухофрукты. Ведь условный миндаль или арахис может вызвать у некоторых людей аллергию.

А вот с сухофруктами в этом плане проще, они также улучшают работу мозга, а еще сухофрукты сладкие. А это именно то, что любят дети.

Ну и, конечно, самое главное. В сухофруктах огромное количество полезных веществ.

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