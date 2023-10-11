Быстро и бюджетно: ТОП-5 полезных перекусов для школьников
Ребенку в школу можно дать пиццу, сырники или сухофрукты
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Эти варианты устроят как детей, так и родителей.
Каждый родитель хочет, чтобы его ребенок питался полезной пищей, а вот дети мечтают о том, чтобы еда была вкусной. 5-tv.ru собрал подборку аппетитных и бюджетных блюд, которые ребенок может взять с собой в школу.
Сочный сэндвич
Сэндвич — это одно из лучших блюд, которое можно приготовить ребенку в школу. Делать его очень легко, а главное можно наполнить всеми питательными веществами. Его можно сделать и сладким, и сытным, а главное — полезным и вкусным.
Пицца
Многие удивятся, но пицца тоже может быть частью правильного питания. Этот продукт итальянской кухни можно начинить полезными ингредиентами — например, филе куриной грудки, овощами и нежирным сыром.
Сырники
Сырники — это не только вкусно, но и полезно. Это именно то блюдо, которое можно приготовить в школу.
Их можно есть и холодными и горячими. А главное, что они очень аппетитные и полезные.
Орехи
Хорошим решением будет дать ребенку орехи в школу, ведь они помогают в работе мозга. Также орехи очень питательны и точно быстро избавят детей от голода.
Сухофрукты
Хорошей альтернативой орехам станут сухофрукты. Ведь условный миндаль или арахис может вызвать у некоторых людей аллергию.
А вот с сухофруктами в этом плане проще, они также улучшают работу мозга, а еще сухофрукты сладкие. А это именно то, что любят дети.
Ну и, конечно, самое главное. В сухофруктах огромное количество полезных веществ.
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