«Здравствуй, новый человек»: звезда «Кухни» и «Чебурашки» родила второго ребенка
Актриса Ольга Кузьмина родила второго ребенка в Аргентине
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov
Малышка появилась на свет 9 октября в Аргентине.
Актриса Ольга Кузьмина стала мамой второй раз. О грандиозном событии артистка рассказала в личном блоге в социальных сетях.
Трогательную фотографию звезда «Кухни» и «Чебурашки» Ольга Кузьмина опубликовала прямо из родильной палаты.
Муж поддерживает Ольгу Кузьмину после родов.
«Здравствуй, новый Человек! Добро пожаловать в этот Мир! 9.10.2023», — подписала снимок актриса.
Девочка появилась на свет 9 октября в Аргентине, куда актриса с мужем уехала месяц назад. Второй супруг знаменитости, Евгений Апанасевич, постоянно поддерживает любимую. Когда довольно длительное путешествие будет возможно, семья вернется в Россию.
У Ольги Кузьминой есть старший сын — Гордей Терещенко, которого она родила в 2013 году в браке с мужем Алексеем.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что как беременная Ольга Кузьмина вышла замуж.
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