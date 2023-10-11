«Здравствуй, новый человек»: звезда «Кухни» и «Чебурашки» родила второго ребенка

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Малышка появилась на свет 9 октября в Аргентине.

Актриса Ольга Кузьмина стала мамой второй раз. О грандиозном событии артистка рассказала в личном блоге в социальных сетях.

Трогательную фотографию звезда «Кухни» и «Чебурашки» Ольга Кузьмина опубликовала прямо из родильной палаты.

Муж поддерживает Ольгу Кузьмину после родов. Instagram* / kuzmummy

«Здравствуй, новый Человек! Добро пожаловать в этот Мир! 9.10.2023», — подписала снимок актриса.

Девочка появилась на свет 9 октября в Аргентине, куда актриса с мужем уехала месяц назад. Второй супруг знаменитости, Евгений Апанасевич, постоянно поддерживает любимую. Когда довольно длительное путешествие будет возможно, семья вернется в Россию.

У Ольги Кузьминой есть старший сын — Гордей Терещенко, которого она родила в 2013 году в браке с мужем Алексеем.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что как беременная Ольга Кузьмина вышла замуж.

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