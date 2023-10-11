Путин заявил о переходе мировой экономики к многополярной модели

Фото, видео: 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Глава государства принял участие в форуме российской энергетической недели.

Международная экономическая система изменяется и переходит к многополярной модели. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в рамках своего выступления на Российской энергетической неделе (РЭН).

По словам Путина, многополярная модель предусматривает много центров роста. Он также подчеркнул, что место или роль той или иной страны в мировой экономике сейчас определяется ее восприятием происходящих процессов.

Он отметил важность проведения форума РЭН, так как он позволяет обменяться мнениями и обсудить глобальную энергетику совместно с иностранными экспертами.

«Это особенно важно сегодня, когда мировая экономика переходит к многополярной модели, в которой действуют несколько центров роста», — прокомментировал глава государства.

В форуме Российской энергетической недели принимает участие также премьер-министр Ирака Мухаммед Шия Аль-Судани. Известно что накануне, 10 октября, они с президентом РФ встретили в Кремле и провели переговоры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин назвал примером провала политики США ситуацию на Ближнем Востоке.