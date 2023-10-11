ЦБ анонсировал презентацию новых банкнот номиналом в 1000 и 5000 рублей

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Артем Коротаев

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Курсу рубля в связи с этим ничего не угрожает.

Банк России в своем Telegram-канале анонсировал новый дизайн купюр номиналом 1000 и 5000 рублей. Презентация обновленных банкнот начнется в полдень 16 октября.

Как сообщается, замена старых денег на новые будет происходить постепенно, как это сейчас происходит с обновленной купюрой в 100 рублей, представленной больше года назад. Старые купюры не нужно будет куда-то нести и обменивать на новые — ветхие банкноты будут на протяжении долгого времени медленно изыматься из оборота и уничтожаться. Девальвации или обесценивания рубля из-за выпуска новых банкнот опасаться не надо — за последние годы ЦБ ввел в использование купюры номиналом 200 и 2000 рублей, а также обновил «сотку», однако никаких изменений на этом фоне не произошло.

Основная трудность заключается в перенастройке банковского оборудования под новые деньги. По предварительным подсчетам, к переходу на новые купюры готово около 30% устройств.

Предполагается, что переход на новые банкноты всех номиналов следует ждать в 2025 году, а обмен старых купюр на новые будет происходить до 2035 года.

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