«Меня просто разорвало»: что стало причиной скандала на концерте Витаса в Китае

Пудовкин: почти семь тысяч зрителей пришли на концерт Витаса по фальшивым билетам

Фото, видео: личный архив Сергея Пудовкина; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Российский исполнитель спел в КНР перед 60-тысячной аудиторией. Что же омрачило яркое выступление?

Концерт Витаса в Китае обернулся грандиозным скандалом: на выступление российского исполнителя было продано почти семь тысяч фальшивых билетов. Как это получилось, в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказал продюсер Сергей Пудовкин.

Беспрецедентная ситуация

Выступление Витаса в городе Сучжоу было запланировано в зале, вместимость которого — 55 тысяч мест. Однако пришло на концерт гораздо больше. По словам Сергея Пудовкина, за 15 лет работы в Китае эта ситуация — беспрецедентная.

«Меня это просто разорвало, по-русски говоря. Потому что, представьте себе масштаб: это весь Кремлевский дворец, у нас есть зал такой в Кремле, там шесть с половиной тысяч мест. вот весь этот зал фактически пришел в Китае. Такое количество людей в Китае пришло по фальшивым билетам на концерт Витаса в городе Сучжоу», — говорит продюсер.

По словам Сергея Пудовкина, вместо запланированных 55 тысяч зрителей на концерт явилось почти 62 тысячи.

«Конечно, это вызвало шок, потому что люди столпились в проходах, специально отведенных площадках — называются «островки безопасности». Появились вопросы «Откуда, почему?“» — рассказывает продюсер.

Сайты-клоны

Сергей Пудовкин отмечает, что настоящие билеты имели несколько степеней защиты от возможных подделок, например, на них была нанесена специальная голограмма и уникальный идентификационный код. Однако и этого, по всей видимости, оказалось недостаточно.

«Были созданы сайты-клоны, которые полностью повторяли под копирку официальные сайты продаж. И очень многие, к сожалению, люди, просто не зная, оплачивали эти билеты через вот эти сайты-подделки», — рассказывает Пудовкин.

Разбираться с произошедшим организаторы начали уже после мероприятия, ведь концерт и так задержали на полтора часа. А сейчас в дело вмешались правоохранительные органы, ведутся поиски мошенников, а сайты-клоны блокируются.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Витас раскрыл тайну Седоковой о жуткой болезни.