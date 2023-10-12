Утомленные съемкой: как не превратить фотосессию в пытку для ребенка

Фото, видео: www.globallookpress.com / Creativ Studio Heinemann; 5-tv.ru

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Бесконечные просьбы попозировать «тут и там» могут закончиться эмоциональным срывом.

Детская фотосессия может стать увлекательным и приятным событием для всей семьи, а может обернуться адскими муками для ребенка. Все зависит от того, как к ее организации подойдут родители, рассказала 5-tv.ru психолог Оксана Защиринская.

По мнению эксперта, многие папы и мамы готовят свое чадо к фотосессии как к очень ответственному мероприятию. От ребенка требуют серьезного настроя, несколько часов нарядно одевают, делают прическу, макияж.

Уже после этого он чувствует себя утомленным. Однако в студии от него требуют долго, а порой и мучительно позировать.

«В этих случаях дети очень устают. Многие капризничают, происходят эмоциональные срывы. Такой вариант фотосессии выглядит как тяжелый труд утомленной славой звезды. Но родители считают, что ребенку нужно просто пройти через это», — отмечает Защиринская.

Подобный вариант фотосессии психолог называет неверным и советует идти другим путем. Так, ребенку лучше вообще не говорить о том, что предстоит съемка.

Родители просто готовят совместное времяпровождение с веселыми играми и угощением, а в ходе него принимают позы, которые ребенок отзеркаливает. В это время производится съемка.

Потом из полученной фотосессии оставляют одного ребенка. Он будет счастливым и довольным, поясняет Защиринская.

«Это похоже на увлекательную игру, ребенок подумает, что развлекается с семьей. Такая фотосессия объединяет семью, позволяет родителям самим почувствовать себя детьми и установить эмоциональную связь с ребенком. Важно лишь следить, чтобы ребенок не выглядел утомленным и вовремя остановиться. Такой вариант фотосессии прекрасен и для родителей, и для детей», — заключила психолог.

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