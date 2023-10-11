«Сезонные обострения»: Захарова высмеяла генсека НАТО Столтенберга

Захарова: Столтенберг не знает, что РФ использует весну и осень против НАТО

Фото: www.globallookpress.com / Presidential Office of Ukraine

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В альянсе недоумевают — Путин якобы использует зиму, как оружие против ВСУ. Однако они еще кое о чем не догадываются.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который заявил, что российская сторона планирует использовать зиму «как оружие против Украины».

В своем Telegram-канале она написала, что в военном блоке даже не догадываются о других методах Москвы.

«Весну и осень мы используем как оружие против генсека НАТО, применяя тактику „сезонных обострений“», — заявила дипломат.

Представитель внешнеполитического ведомства с иронией заметила, что есть и время года, которое Россия оставляет для себя — это лето.

Столтенберг считает, что президент РФ Владимир Путин хочет использовать морозы в качестве способа борьбы с украинской армией. В этой связи он призвал НАТО обеспечить Киев всем необходимым. Что он хотел сказать словами про зиму, и как ее можно использовать в качестве оружия, он не объяснил.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США предсказали ВСУ разгром в течение года.