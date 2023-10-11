«Сезонные обострения»: Захарова высмеяла генсека НАТО Столтенберга
Захарова: Столтенберг не знает, что РФ использует весну и осень против НАТО
Фото: www.globallookpress.com / Presidential Office of Ukraine
В альянсе недоумевают — Путин якобы использует зиму, как оружие против ВСУ. Однако они еще кое о чем не догадываются.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который заявил, что российская сторона планирует использовать зиму «как оружие против Украины».
В своем Telegram-канале она написала, что в военном блоке даже не догадываются о других методах Москвы.
«Весну и осень мы используем как оружие против генсека НАТО, применяя тактику „сезонных обострений“», — заявила дипломат.
Представитель внешнеполитического ведомства с иронией заметила, что есть и время года, которое Россия оставляет для себя — это лето.
Столтенберг считает, что президент РФ Владимир Путин хочет использовать морозы в качестве способа борьбы с украинской армией. В этой связи он призвал НАТО обеспечить Киев всем необходимым. Что он хотел сказать словами про зиму, и как ее можно использовать в качестве оружия, он не объяснил.
Ранее 5-tv.ru писал, что в США предсказали ВСУ разгром в течение года.