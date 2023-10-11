В США возвели самый большой за пределами Индии индуистский храм

Фото, видео: www.globallookpress.com / Egmont Strigl; 5-tv.ru

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Белоснежное гигантское сооружение строили целых 12 лет.

Крупнейший за пределами Индии индуистский храм возвели в США. Строительство в штате Нью-Джерси длилось 12 лет. Основными материалами стали итальянский мрамор и известняк из Болгарии. Получилось белоснежное гигантское сооружение. Выглядит весьма внушительно.

Но не обошлось без скандалов. Рабочие, которых, кстати, привезли из Индии, жаловались на тяжелые условия труда и обман с зарплатой. И даже подали в федеральный суд иск против индуистской общины — заказчиков строительства.