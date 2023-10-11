«Чужой ДНК»: могли ли на «Титане» обнаружить новых жертв

Фото, видео: www.globallookpress.com / OceanGate; © РИА Новости / Рунов; 5-tv.ru

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Что происходит с затонувшим около «Титаника» батискафом?

Недавно появилась информация о том, что новые человеческие останки были найдены на месте крушения батискафа «Титан». Председатель по проведению подводных работ особого назначения в 1992–1994 годах, вице-адмирал, доктор технических наук Тенгиз Борисов рассказал 5-tv.ru, могли ли быть обнаружены новые жертвы.

«Вряд ли там мог быть кто-то еще. Скорее всего, это или не очень чистая была пробирка, в которой проводили эксперимент, и была загрязнена чужой ДНК, потому что я не думаю, что кто-то мог еще оказаться там в момент погружения», — сказал специалист.

Вице-адмирал напомнил, что провальные случаи с ДНК тестами уже были. Просто ватная палочка, которой берут мазок, может оказаться не стерильно чистой.

Также эксперт рассказал, почему после разрыва батискафа на части с места крушения до сих пор могут поступать сигналы. Все дело в аварийных буях — как правило, они могут работать несколько месяцев в автономном режиме.

«Выжить там абсолютно никакой возможности не было. Момент, когда смяло этот батискаф и, видимо, он развалился на части, если они там находят фрагменты и какая-то часть останков остались в том отсеке или детали, которые сейчас обнаружили. С самого начала не было ни малейших шансов выжить», — подытожил Борисов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «Титан» продолжает слать знаки со дна океана.