Управа есть на всех: что делать при длительном отключении горячей воды

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Куда обратиться за помощью, если УК бездействует?

Если человек столкнулся с длительным отключением горячей воды, он имеет право подать жалобу в ЖЭК или решить проблему через суд. По закону горячую воду могут отключать максимум на 14 дней, а за десять суток перед началом профилактических работ жильцы должны быть проинформированы об этом.

Что же делать, если две недели уже прошли, а воду так и не дали? Издание URA.RU опубликовало разъяснения по этому поводу.

Если местное управление ЖКХ игнорирует ваши жалобы, вы можете подать прошение в районную или городскую администрацию. Это можно сделать лично или же через интернет.

Для очного визита следует уточнить график приема и взять с собой паспорт. Для онлайн-жалобы достаточно заполнить специальную форму на сайте администрации.

Затем необходимо выбрать вариант получения ответа: по электронной или физической почте. Жалобу может подать владелец квартиры или человек, проживающий с ним по договору найма или аренды.

Как составить жалобу

докумет составляется на бумаге формата А4;

в правом верхнем углу необходимо обозначить полное название организации, в которую направлена бумага;

заявителю следует указать свои паспортные данные, контакты, а также обратный адрес, на который будет выслан ответ;

ниже, в середине строки, указать название жалобы;

жалоба должна быть написана вежливо и с соблюдением формального стиля;

возникшая ситуация должна быть описана кратко и четко.

Если это не помогло

Тогда имеет смысл обратиться в Роспотребнадзор. Для этого необходимо составить заявление со всеми подтверждающими проблему документами.

Если и это не помогло — есть вариант обратиться в жилищную инспекцию. Она может применить санкции в адрес управляющей компании, если будет выявлен факт ненадлежащего оказания услуг — подать жалобу нужно будет лично в офисе организации.

Визит в прокуратуру

Если все предыдущие усилия не привели к желаемому результату, стоит подавать заявление в прокуратуру. Однако нужно быть готовым к тому, что рассмотрение обращения длится 30 дней.

Жалобу нужно отправить зарегистрированным письмом по Почте России с уведомлением о квитанции. Вместе с заявлением нужно прикрепить копии заявок, направленных в предыдущие инстанции, а также ответы на них.

Подача заявления в суд

Если вы решите обращаться в суд, желательно будет заручиться помощью соседей, которые также испытывают неудобства из-за бездействия инстанций и отказа предоставлять вам обещанные услуги. Помимо документов, в суде также надо будет предоставить копии обращений к другим службам, а также ответы на их апелляции и копию договора с управляющей компанией.

Помимо этого, вам понадобится помощь квалифицированного адвоката, который сможет составить грамотный иск. В крайнем случае, на проблему можно обратить внимание местных СМИ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как выявить завышение УК стоимости услуг ЖКХ.