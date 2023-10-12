За гранью понимания: что вытворяли самые жестокие женщины в истории человечества

Фото: www.globallookpress.com / Simon Katzer

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Преступления, за которые представительницы слабого пола получили высшую меру наказания.

В истории человечества есть случаи, когда даже у мужчин волосы вставали дыбом от преступлений, совершенных представительницами прекрасного пола. Самые примечательные истории этого рода — в материале 5-tv.ru.

Ирма Грезе

Нацистская военная преступница, работавшая в лагерях смерти Равенсбрюк, Освенцим и Берген-Бельзен, по воспоминаниям пленных, лично принимала участие в пытках и казнях узников. Она травила на людей собак, забивала женщин насмерть, отбирала десятки заключенных для отстрела и сотни — для отправки в газовые камеры.

Причем все это нацистка делала не по чьему-то приказу, а по личной инициативе, ради удовольствия. После окончания Великой Отечественной войны она была признана виновной по всем инкриминируемым ей пунктам и казнена через повешение — в своих деяниях Грезе не раскаялась.

Гертруда Банишевски

Американка Гертруда Банишевски приютила у себя двух девочек, которые считались подругами ее дочери, взамен родители детей платили ей еженедельную сумму на содержание. Однако на самом деле сестры Лайкенс попали в настоящий ад: старшую из них, Сильвию, Гертруда многократно жестоко избивала, запирала в подвале, окунала в кипяток и всячески издевалась.

Помогали ей в этом отпрыски Банишевски — трое сыновей и дочь. Из-за многочисленных пыток девочка скончалась.

Живодерка получила сначала приговор в виде смертной казни, а потом пожизненный срок. Ее детей суд также отправил за решетку.

Мэри Энн Коттон

У преступлений британки Мэри Энн Коттон был единственный мотив — корысть и выгода. Она страховала своих мужей, а потом травила их мышьяком.

Кроме того, так же она расправлялась с собственными детьми, за которых получала выплаты после их смерти. Долгое время считалось, что все они умирают от желудочной лихорадки или похожих заболеваний.

Предполагается, что британка убила 18 человек, младшей из жертв было всего десять месяцев. Суд признал Коттон виновной, ее казнили через повешение — существует легенда, что палач не рассчитал длину веревки, и женщина умирала около трех минут от удушения.

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