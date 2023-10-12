В России хотят запретить курение вейпов в общественных местах

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

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МЧС меняет правила противопожарного режима.

Где и как можно будет разводить костры в нашей стране — прописали в МЧС. На общественное обсуждение вынесен проект новых правил противопожарного режима.

Согласно ему, сжигать траву и мусор на участках разрешат, но с оговоркой. Только в строго отведенном месте, где приготовлено все на случай пожара: запас воды, инструменты и какая-нибудь негорючая металлическая бочка.

А вот курить вейпы, электронные сигареты и кальяны в общественных местах хотят запретить. Например, в транспорте, торговых центрах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что делать при длительном отключении горячей воды.