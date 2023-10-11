Фото: www.globallookpress.com / Edgar GutiÃ©rrez

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Западная поддержка уже не поможет Украине исправить ситуацию.

В течение года ВСУ будут полностью разгромлены. Об этом заявил бывший разведчик Корпуса морской пехоты ВС США Скотт Риттер.

«Крах уже наступает, пока мы тут с вами разговариваем», — прокомментировал он в беседе с Ask the Inspector.

По словам Риттера, ближайшие 12 месяцев станут последними для украинской армии, и боеприпасы от стран Запада будет уже некому получать. Он отметил, что конфликт завершит Россия.

На данном этапе ВСУ уже находятся в упадке, из которого их не сможет вытащить западная поддержка, заключил военный эксперт.

Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что Запад заставит Украину отказаться от территорий и сесть за стол переговоров с РФ.