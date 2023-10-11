Лжепатронаж: как обманывают при найме сиделок для больных родственников

Фото, видео: © РИА Новости / Павел Лисицын; 5-tv.ru

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Семья москвичей столкнулась с некачественными услугами сиделок для больной матери, стоимость найма которых обошлась в круглую сумму.

Обспечить достойный медицинский уход маме с деменцией хотела московская семья. Но сиделки, которые пришли из агентства сделали все, чтобы пожилой человек остался без помощи и присмотра. Такое отношение к подопечной заметили сразу и беды не произошло. Но как теперь возвращать немалую сумму, которую взяли за подбор персонала? Причем таких споров — все больше. В деталях мошеннической схемы разбирался Данила Рябчиков.

В Москве служба по подбору сиделок наживается на клиентах, берет деньги и предлагает персонал, не подходящий для ухода за пожилыми.

Ирина хотела окружить свою 88-летнюю маму заботой, но из-за плотного рабочего графика была вынуждена обратиться в патронажную службу — нанять сиделку.

«Изначально я хотела найти сиделку, у которой есть опыт работы с дементными больными, потому что очень важно психологическое состояние больного», — говорит она.

Ирина работает актрисой, ее муж журналистом. Времени для ухода за мамой не хватает. Бросать престарелую женщину одну нельзя — она тяжело болеет и нуждается в круглосуточной заботе.

«Моей маме поставили деменцию несколько лет назад. Год назад произошло серьезное ухудшение. Она перестала себя обслуживать. По квартире она может передвигаться, но с трудом», — рассказывает Ирина.

Патронажную службу, которая предоставляет услуги по уходу за престарелыми и тяжело больными людьми, семья нашла на одном из сайтов в интернете. Красивая реклама, привлекательные цены. Заключили стандартный договор. После этого Ирина внесла предоплату 40 тысяч рублей, якобы за услуги по подбору сиделки. Однако уже на следующий день решила расторгнуть договор.

«Пришли сиделки, в основном, из ближнего зарубежья. Не очень хорошо говорят по-русски. К маме они, скажем так, недоброжелательно относились», — говорит потерпевшая.

Ирина потребовала вернуть деньги, но бизнесмены отказались, а затем и вовсе перестали выходить на связь. Как нам удалось выяснить, фирма зарегистрирована на имя Болотина Александра Анатольевича в Санкт-Петербурге почти пол года назад. По данным из открытых источников, предприниматель занимается десятью видами деятельности, основные из которых являются услуги по подбору персонала.

«Приезжают левые сиделки, которые провоцируют людей на конфликт, естественно люди отказываются. И после этого, после трех визитов, говорят, что мы оказали вам услуги», — рассказал муж Ирины Даниил Рубинович.

По словам пострадавших, компания работает не только в Москве, но и в других городах России. А клиентов ищут через сайты-агрегаторы. Мы решили съездить по адресу, который был указан в договоре у Ирины, однако никакого офиса мы там не нашли. Скорее всего, эта компания регистрируются на подставных людей.

Таких площадок в интернете множество. И зарегистрироваться на них может любой желающий. По сути, агрегаторы не проверяют, насколько добросовестно фирмы оказывают свои услуги. Они просто размещают информацию за небольшую плату. Когда потенциальные клиенты заходят на такой сайт, то здесь уже нет никакой гарантии, что их не обманут.

Ведь на первый взгляд все выглядит довольно надежно — с человеком связывается сотрудник патронажной службы. Заключается договор, вносится предоплата. Вот только большая часть клиентов почему-то не читают то, что прописано в документах мелким шрифтом — организация оказывает лишь информационные услуги по подбору сиделки.

«Героям необходимо в этой ситуации именно в судебном порядке оспорить именно качество выполнения услуг. Если в суде удастся доказать, что услуга была оказана не качественно или фактически не была оказана. Тогда средства, которые ими были выплачены им будут возвращены», — говорит юрист Самвел Абрамян.

Пока что Ирина и Даниил заявление в полицию писать не стали. Они планируют обратиться в суд. А что касается сиделки для мамы — с этим пока решили повременить. За пожилой женщиной ухаживают сами.