Минздрав предложил исключить антибиотики из рекомендаций по лечению ОРВИ

Фото, видео: Булкин Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

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Как новый стандарт разработали в ведомстве?

Минздрав разработал новый стандарт лечения острых респираторных вирусных инфекций. Главное новшество — полное исключение из протокола антибиотиков и добавление антивирусных препаратов.

Средняя продолжительность лечения ОРВИ — семь дней. Во время пандемии было 15 дней, потому что коронавирус нередко маскировался под обычную простуду.

Противовирусные средства в аптеках сейчас растут в цене. Приобрести их можно за 300-600 рублей. Впрочем, всегда можно найти капли в нос за 20 рублей, а антисептик для полоскания и вовсе за 10 рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие прививки обязательно должны делать все взрослые.