«Я очень довольна»: куда зашли разбирательства Славы и Успенской с Хайдаровым

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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На каком этапе находятся споры по поводу серии хирургических вмешательств?

Запланированные на 1 октября переговоры между участниками конфликта с пластическим хирургом Тимуром Хайдаровым все же стартовали — хоть и не в назначенную дату. Об этом сообщает издание KP.RU.

«Я очень довольна, что в ситуации наметился конструктив. Надо сказать, что Тимур Хайдаров со мной на связи, и я надеюсь, что нам всем удастся решить возникшие проблемы взаимоприемлемым способом», — сообщила адвокат певицы Славы и Любови Успенской Елена Сенина.

При этом она подчеркнула, что о чем-то итоговом говорить еще рано, так как нужно тщательно разобраться с каждым случаем. По мнению Сениной, пока все идет хорошо.

Она уточнила, что сейчас нельзя разглашать многие моменты, так как проводится конфиденциальная процедура медиации. Этот процесс может разрешить конфликт на основе добровольного согласия и сотрудничества без судебного вмешательства.

Ранее 5-tv.ru писал, что Успенская чувствует себя неполноценной после пластики у Хайдарова.