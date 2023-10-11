Путин: товарооборот между Россией и Киргизией растет

Фото, видео: © РИА Новости / Жоомарт Ураимов; 5-tv.ru

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Как укрепляется сотрудничеству двух стран?

Товарооборот между Москвой и Бишкеком растет, укрепляются экономические и гуманитарные связи. Наша страна участвует в реконструкции ГЭС, строительстве дорог и школ в Киргизии. Об этом заявил президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам десятой российско-киргизской межрегиональный конференции, которая открылась сегодня в Джалал-Абаде — индустриальном центре республики.

«Межрегиональное сотрудничество охватывает подавляющее большинство субъектов РФ и все семь киргизских областей. При этом с российской стороны заметную активность проявляют Москва и Санкт-Петербург, Татарстан и Башкортостан, Оренбургская и Челябинская области. Взаимная торговля регионов диверсифицируется и устойчиво растет», — сказал Путин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что России даст старт поставок газа в Узбекистан через Казахстан.