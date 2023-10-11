Многие забывают: россиянам напомнили о способе снижения травматизма в спортзале

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Следующий поход в тренажерный зал после этого станет намного более продуктивным.

Тщательная разминка перед упражнениями значительно увеличивает эффективность занятий в спортзале, готовя организм к нагрузкам, в том числе непривычно высоким. Об этом изданию NEWS.ru сообщил травматолог-ортопед Максим Саутин.

«Когда мы начинаем заниматься спортом, объем движений значительно больше, чем в быту. Организм нужно подготовить: увеличить эластичность связок, обеспечить приток крови, улучшить питание мышц и немного растянуть их для того, чтобы обеспечить длинный ход — от полного растяжения к максимальному сокращению, чтобы увеличить эффективность тренировки», — отметил Саутин.

Так, перед силовыми упражнениями и при работе с большим весом нужно разминать кисти, чтобы избежать крайних положений в суставах при сгибании и разгибании. При этом лучше дополнительно стабилизировать суставы извне: например, при жиме лежа использовать кистевые ремни.

Любая тренировка должна начинаться с разминки и небольшой растяжки. В ходе самой тренировки, если человек использует большие веса, нужно в определенных случаях использовать кистевые, защитные ремни, эластичные ленты.

Все желательно выполнять под руководством тренера, добавил Саутин. Он также призвал делать заминку после каждой тренировки.

По его мнению, это может быть не столь эффективно, как в начале занятий. Дело в том, что мышцы будут «забиты», но это тоже довольно полезно.

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