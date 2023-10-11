Социалку под нож: МВФ потребовал от Киева радикально урезать госбюджет

Фото: Reuters / Yuri Gripas

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Сокращение социальных расходов приведет Украину на порог катастрофы.

Международный валютный фонд (МВФ) потребовал от офиса украинского президента Владимира Зеленского радикально сократить главные расходные статьи госбюджета. Об этом пишет EADaily со ссылкой на украинские Telegram-каналы, раздобывшие соответствующий инсайд.

Судя по всему, МВФ требует от Киева пустить «под нож» расходы на образование, медицину и социальную помощь. Кроме того, под удар могут попасть десятки тысяч чиновников, а также военных, которым хотят сократить доплаты.

Отмечается, что в случае сокращения социальных статей бюджета Украина окажется на пороге социальной катастрофы. В стране 10,5 миллиона пенсионеров, более половины которых и без того получают меньше четырех тысяч гривен в месяц — чуть больше 100 долларов США. Кроме того, на Украине миллионы получателей социальной помощи — инвалидов, детей-сирот, внутренних переселенцев.

Самый туманный вопрос — судьба государственных служащих и военных. Пока что нет никакой информации, пойдет ли Киев на сокращение государственного и военного аппарата и сколько именно человек уволит.

Примечательно, что еще до приезда миссии МВФ на Украину киевские чиновники начали ратовать за сокращение расходов. Так, министр социальной политики Оксана Жолнович публично призвала «сломать все, что есть сегодня социального, и прямо с нуля переформатировать новый социальный договор». При этом она посетовала, что система соцподдержки досталась Украине в наследство от Советского Союза.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Киев намерен получить еще миллиард долларов от МВФ до конца 2023 года. При этом госдолг Украины уже на июль превышал 132 миллиарда долларов.