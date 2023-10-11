Привидения и младенцы: о чем гласят легенды самых мистических зданий России

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Что кроется за страшными легендами — сказки для туристов или настоящие потусторонние силы?

В России есть множество старинных зданий, которые смело можно назвать по-настоящему мистическими. Одни из самых известных и жутких — в материале 5-tv.ru.

Усадьба чернокнижника

Усадьба Глинки — одна из старейших в Подмосковье, ее возвели еще в XVIII веке. Поместье долгое время принадлежало сподвижнику Петра I Якову Брюсу, которого называли настоящим колдуном.

Среди местных ходили слухи, что Брюс, который занимался астрономией и математикой, увлекался чернокнижными делами. Приписывали ему и создание живой куклы, и эликсира вечной молодости.

Считается, что замковые камни, сделанные в виде масок демонов, могут подмигивать, улыбаться и строить рожи тем, кто на них посмотрит.

Младенцы на крыльце

Жители Перми утверждают, что по ночам из дома Машкова часто слышатся женские стоны и детский плач. Согласно легенде, любовницы купца приносили по ночам младенцев, которых родили от связи с ним, и оставляли их на крыльце.

Считается, что далеко не все малыши доживали до утра. Именно их крики и якобы слышатся прохожим.

Ведьмин особняк

Дом, похожий на замок, стоит в Пятигорске недалеко от Эммануэлевского парка. Там жила дочь местного кондитера Эльза Гусакова, которую считали ведьмой, водящей дружбу с темными силами.

После революции 1917 года Эльза пропала, а в здании открыли санаторий. Правда, пациенты постоянно жаловались на тревогу и слабость, посещающую только в стенах особняка.

Ходили слухи, что дух женщины не покинул дом, как и она сама. Якобы ее запытали, а тело замуровали где-то в стенах.

Поцелуй призрака

Имение в поселке Рамонь Воронежской области принадлежало принцессе Ольденбургской. Считатается, что в доме обитает ее дух, являющийся хозяевам и гостям в черной вуали.

А если призрак прикоснется к человеку, то тот якобы тяжело заболеет. По крайней мере, по рассказам современников, именно это стало причиной серьезной болезни управляющего имением.

Замурованная заживо

Замок графа Шереметева в поселке Юрино Марий Эл имеет репутацию мистического места из-за нрава бывшего хозяина. Он слыл человеком жестоким и деспотичным, а еще распутным.

Ходят слухи, что право первой брачной ночи крестьянских девушек принадлежало именно ему. По легенде, одна из них отказалась делить с ним постель и ударила графа по голове подсвечником.

А тот так разозлился, что приказал заживо замуровать девушку в стенах замка. Именно ее силуэт, по словам местных, можно разглядеть в оконных проемах.

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