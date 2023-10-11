Привидения и младенцы: о чем гласят легенды самых мистических зданий России
Граф Шереметев заживо замуровал крестьянку в стенах замка в Марий Эл
Фото: www.globallookpress.com / imagebroker/Michael Schellinger
Что кроется за страшными легендами — сказки для туристов или настоящие потусторонние силы?
В России есть множество старинных зданий, которые смело можно назвать по-настоящему мистическими. Одни из самых известных и жутких — в материале 5-tv.ru.
Усадьба чернокнижника
Усадьба Глинки — одна из старейших в Подмосковье, ее возвели еще в XVIII веке. Поместье долгое время принадлежало сподвижнику Петра I Якову Брюсу, которого называли настоящим колдуном.
Среди местных ходили слухи, что Брюс, который занимался астрономией и математикой, увлекался чернокнижными делами. Приписывали ему и создание живой куклы, и эликсира вечной молодости.
Считается, что замковые камни, сделанные в виде масок демонов, могут подмигивать, улыбаться и строить рожи тем, кто на них посмотрит.
Младенцы на крыльце
Жители Перми утверждают, что по ночам из дома Машкова часто слышатся женские стоны и детский плач. Согласно легенде, любовницы купца приносили по ночам младенцев, которых родили от связи с ним, и оставляли их на крыльце.
Считается, что далеко не все малыши доживали до утра. Именно их крики и якобы слышатся прохожим.
Ведьмин особняк
Дом, похожий на замок, стоит в Пятигорске недалеко от Эммануэлевского парка. Там жила дочь местного кондитера Эльза Гусакова, которую считали ведьмой, водящей дружбу с темными силами.
После революции 1917 года Эльза пропала, а в здании открыли санаторий. Правда, пациенты постоянно жаловались на тревогу и слабость, посещающую только в стенах особняка.
Ходили слухи, что дух женщины не покинул дом, как и она сама. Якобы ее запытали, а тело замуровали где-то в стенах.
Поцелуй призрака
Имение в поселке Рамонь Воронежской области принадлежало принцессе Ольденбургской. Считатается, что в доме обитает ее дух, являющийся хозяевам и гостям в черной вуали.
А если призрак прикоснется к человеку, то тот якобы тяжело заболеет. По крайней мере, по рассказам современников, именно это стало причиной серьезной болезни управляющего имением.
Замурованная заживо
Замок графа Шереметева в поселке Юрино Марий Эл имеет репутацию мистического места из-за нрава бывшего хозяина. Он слыл человеком жестоким и деспотичным, а еще распутным.
Ходят слухи, что право первой брачной ночи крестьянских девушек принадлежало именно ему. По легенде, одна из них отказалась делить с ним постель и ударила графа по голове подсвечником.
А тот так разозлился, что приказал заживо замуровать девушку в стенах замка. Именно ее силуэт, по словам местных, можно разглядеть в оконных проемах.
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