Эрдоган назвал массовым убийством, а не войной происходящее на Ближнем Востоке

Фото: Reuters / IBRAHEEM ABU MUSTAFA

Читайте нас в: Дзен Новости

В Анкаре крайне обеспокоены растущим числом жертв среди мирного населения.

Происходящее в зоне палестино-израильского конфликта — это массовое убийство, а не война. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в парламенте.

Глава Турции указал на то, что у любой войны должна быть мораль. В ситуации с Израилем и сектором Газа она отсутствует. Анкара осуждает действия, направленные против мирного населения.

«Этот конфликт, который ведется постыдными методами, не война, а массовое убийство», — подчеркнул он в своей речи, которую транслировало турецкое телевидение.

Эрдоган также предостерег израильскую сторону от последствий непропорционального применения силы в отношении противника. По его словам, это может изменить положение страны на мировой арене.

Накануне вечером, 11 октября, Эрдоган обсудил обстановку на Ближнем Востоке с российским коллегой президентом Владимиром Путиным по телефону. Лидеры выразили свою обеспокоенность в связи с эскалацией и растущим числом жертв конфликта среди мирных граждан. Они выразили готовность посодействовать скорейшему завершению боевых действий.

На сайте Кремля отмечалось, что ближневосточный кризис может быть урегулирован лишь на основании утвержденной Совбезом ООН «двугосударственной» формулы, предусматривающей создание независимого палестинского государства в границах 1967 года.

Сектор Газа обрушил на Израиль беспрецедентную по масштабу ракетную атаку 7 октября. Боевики палестинского движения ХАМАС проникли на приграничное территории страны. Сторона объявила о начале проведения операции на территории Израиля.

В армии Израиля сообщили о начале ответной операции «Железные мечи» в секторе Газа. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о широкой мобилизации резервистов в стране.

Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов от проникшего противника, а также наносят удары по объектам группировки в секторе Газа.

Ранее 5-tv.ru писал, чем война ХАМАС и Израиля грозит России.