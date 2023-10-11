«Один из постоянных заказчиков»: Цой раскрыла необычную страсть Киркорова

Певица Цой рассказала о страсти Киркорова к кимчи

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Чем так увлекается поп-король России?

Певица Анита Цой раскрыла, что ее коллега Филипп Киркоров обожает корейскую закуску кимчи. Об этом сообщает издание utro.ru.

Известно, что исполнительница всерьез увлекается закрутками различных солений. Среди поклонников ее кулинарного таланта немало представителей отечественного шоу-бизнеса.

«Филипп Киркоров очень любит острую корейскую капусту кимчи. Он один из моих постоянных заказчиков», — поделилась Цой.

Также она рассказала, что Лолита неравнодушна к ее соленьям на протяжении нескольких лет. Та не может отказаться от корейской острой еды даже несмотря на наставления нутрициолога.

Ранее 5-tv.ru писал, что Анита Цой разъехалась с мужем. Инициатором решения является сама певица.

В браке Анита и Сергей Цой состоят с 1990 года. Пара познакомилась на курсах корейского языка, у них есть взрослый сын.