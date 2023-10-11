«Раны на месте»: Гагарина внезапно вышла на связь со ссадинами на лице

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Что случилось с знаменитой певицей?

Певица Полина Гагарина уже несколько лет пробует себя не только в музыке, но и в кино. Начав сниматься в далеком 2015 году, звезда до сих пор активно развивает свою актерскую карьеру.

Недавно артистка рассказала, что она участвует в съемках сериала, в котором должна будет исполнить главную роль. В связи с этим знаменитость активно делится с подписчиками бэкстейджами со съемочной площадки.

На днях Гагарина удивила поклонников, выйдя на связь со ссадинами на лице. Как стало понятно из видео, опубликованного в соцсетях певицы, рана на щеке не настоящая, а нарисованная, о чем свидетельствует и фон — звезда находится в гримерке.

«Съемочный день 12. Раны на месте. Всем доброе утро. Или оно у вас тоже не очень доброе?» — говорит знаменитость в ролике.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, с кем встречается бывший муж Полны Гагариной.