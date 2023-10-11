Фото: www.globallookpress.com / Frank Rumpenhorst

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Конфликт будет решен мирным путем и далеко не на условиях киевского режима.

Зарубежные союзники киевского режима заставлять сторону сесть за стол переговоров с Россией и оставить ей области. Таким мнением поделился в недавнем интервью отставной разведчик ВС США Скотт Риттер.

«Придется пойти на территориальные уступки», — прокомментировал он в беседе с журналистом Дэнни Хайфоном для его Youtube-канала.

Риттер обратил внимание, что такие настроения и мысли все ярче прослеживаются в западных странах. По его словам, уже всем стало понятно, что украинская армия не вернет утраченные земли под контроль Киева. В этом им не поможет даже поставленное НАТО оружие.

Альянс, в свою очередь, прекрасно понимает, что не предоставит ВСУ такой объем помощи, который позволит Украине одержать победу.

Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Москва неоднократно выражала готовность к конструктивному диалогу и поиску мирных путей урегулирования конфликта, однако президент Украины Владимир Зеленский запретил переговоры с РФ на законодательном уровне. Ряд западных стран с первых дней спецоперации оказывает военную и финансовую поддержку Незалежной, поставляя вооружение и обучая боевиков ВСУ по стандартам НАТО.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава МИД Украины раскрыл последствия поражения в конфликте.