Это никто не отменял: почему за некоторыми женщинами бегают «табунами»

Сексолог Никитина: мужчина уже в пять лет может иметь образ будущей избранницы

Фото, видео: www.globallookpress.com / Andrey Arkusha, Андрей Аркуша; Личный архив Ларисы Никитиной; 5-tv.ru

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Почему мужчины готовы буквально «ходить стадом» за некоторыми женщинами? Этот феномен 5-tv.ru объяснила системный семейный психотерапевт, сексолог Лариса Никитина.

«Во-первых, никто не отменял образ женщины, которая похожа на маму, даже если мужчина ее не видел… Сильно влияют так называемые перенятые образы. Допустим, у молодого человека есть бабушка и дедушка, и у этого дедушки когда-то была любимая. По какой-то причине он на ней не женился, а через какое-то время женился на бабушке. Но образ той девушки остался у него глубоко в душе, и внук перенимает этот образ. Он появляется, как что-то далекое, манящее, и молодой человек все время бежит за этим образом», — пояснила эксперт.

Случается, что многим мужчинам нравятся одни и те же женские качества, и тогда они группируются вокруг женщины — носительницы этих качеств, добавила Никитина. По ее словам, очень хорошо это иллюстрируют детские коллективы, когда мальчики «стайкой» ходят за одной девочкой.

«Если в классе появляется популярная девочка, то она всегда нравится практически всем мальчикам. Бывает, девочка идет из школы, а вокруг нее восемь мальчиков. Это ее „фан-клуб“. Поэтому часто, если женщина хочет найти партнера, то ей нужно выбрать одного поклонника, а за ним подтянутся другие», — отметила сексолог.

По словам Никитиной, иногда мальчики уже в пять лет имеют в своем представлении какие-то образы женщин, которые будут привлекать их в дальнейшем. И если мужчина проанализирует, какие девочки нравились ему класса с четвертого-пятого, то, скорее всего, он найдет в них общие черты.

К примеру, все они могут быть брюнетками, или у них может быть спортивное телосложение, особенное поведение, исключительная красота или какой-то иной объединяющий фактор. Никитина подчеркнула, что мужчины все время ждут одобрения в правильности своего выбора, и это обуславливает то, что целой группе представителей сильного пола может нравиться одна женщина.

Например, приобретая новую машину, мужчина мечтает, чтобы все говорили, какая она замечательная. Тогда он успокаивается, понимая, что сделал правильный выбор.

То же самое — в случае с женщиной, отметила психолог. Если ею восхищаются, то у мужчины опять возникает понимание, что он сделал правильный выбор.

«Когда женщина — на обложке журнала или просто популярна в своей группе, в своем районе, коллективе, то для мужчины это дополнительная подсказка, что он на правильном пути: она нравится многим, значит, я выбрал хороший вариант. Мужчина понимает это и вступает в соперничество с другими. Крайне редко мужчина выбирает женщину, которая никому не нравится, никому не интересна», — подчеркнула Никитина.

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