«Свойственна депрессия»: что происходит в жизни вдовы Василия Ланового

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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Как складывается судьба избранницы знаменитого артиста?

Народный артист СССР Василий Лановой ушел из жизни в 2021 году. Недавно же с вдовой актера Ириной Купченко побеседовало издание dni.ru.

Она призналась, что ее муж был очень веселым человеком. Теперь же ей очень не хватает его оптимизма и позитивного отношения к жизни.

«Я по своей природе интроверт, мне свойственна депрессия. А вот от него исходили свет и радость жизни. И он распространял их вокруг себя», — отметила вдова Василия Семеновича.

Она добавила, что ее муж был смелым и мужественным, он никогда ни перед кем не прогибался. Будущий артист родился в простом бараке на ЗИЛе, а потом, получив высокие звания, всегда говорил, что всем эти обязан своей стране.

В 2022 году супруги могли бы встретить золотую свадьбу, но, к сожалению, судьба распорядилась иначе. Актер скончался в возрасте 87 лет 28 января 2021 года — причиной смерти стали последствия коронавируса.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин поздравил Ирину Купченко с юбилеем.