На радость Зеленскому: США выделят Украине новый пакет помощи

Фото: Reuters / JOSHUA ROBERTS

Читайте нас в: Дзен Новости

С ним общая поддержка Вашингтона Незалежной с начала спецоперации превысит 43 миллиарда долларов.

Соединенные Штаты намерены отправить на Украину очередной пакет поддержки. В этот раз он будет на сумму 200 миллионов долларов. Анонсировал пакет глава Пентагона Ллойд Остин, открывая заседание контактный группы поддержки киевского режима.

«США объявили о новом пакете оборонной помощи Украине на 200 млн долларов», — сказал он.

В частности, Киеву поставят AIM-9M для новой системы ПВО, которую тоже скоро получит Украина. В пакет войдут также высокоточные боеприпасы и те, что предназначаются для артиллерии, а еще противотанковые средства и оборудование для борьбы с БПЛА. Учитывая этот пакет, общая помощь Вашингтона Киеву с февраля 2022 года составит 43,9 миллиарда долларов, добавил Остин.

Последние несколько дней в СМИ в большей степени освещается военный конфликт между Израилем и Палестиной. И нападение ХАМАС нервирует вдвойне президента Украины Владимира Зеленского, поскольку, во-первых, общественности меньше сообщается о происходящем в ходе конфликта с Россией, а во-вторых, Запад может сократить поддержку Киева.

Он даже сменил свой стиль из-за страха потерять деньги кураторов. Хотя все же вопрос, будет ли сокращена помощь Украине, обсуждался параллельно с ситуацией в секторе Газа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Брюссель отправит Киеву истребители F-16 к 2025 году