«Наши территории»: от приехавшего в Румынию Зеленского потребовали вернуть земли

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В стране «международного попрошайку» не очень-то и ждали. Звучали призывы отозвать его приглашение.

Прибывшего с визитом в Румынию президента Украины Владимира Зеленского потребовали вернуть стране территории. С таким призывом на гостя Бухареста напала местный сенатор Диана Шошоакэ.

Сенатор призвала Зеленского проявить уважение к румынскому меньшинству на Украине. Со своей пламенной речью Шошоакэ встретила украинскую делегацию во главе с Зеленским в парламенте, а после опубликовала запись в своем аккаунте в социальной сети Facebook*.

«Посмотрите, это карта, настоящая карта Румынии, уважайте, пожалуйста, наших румын на Украине <…> Верните наши территории, уважайте румын и их язык», — говорила она.

Диана Шошоакэ в минувшие выходные обратилась к гражданскому обществу страны с требованием организовать протест против приема Зеленского в Бухаресте. Она требовала отозвать приглашение в Румынию у гостя из Киева.

Сенатор также отмечала, что политики в Европе «шарахаются от этого международного попрошайки». Она грозилась подловить главу Незалежной в здании парламента, и предупреждала, что «будет плохо».

Ранее 5-tv.ru писал, что парламент Румынии отменил выступление Зеленского.

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